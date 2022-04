No metaverso, Snoop Dogg planeja plantação de maconha

Snoop Dogg, rapper conhecido mundialmente como defensor do uso recreativo e medicinal de maconha, anunciou que vai levar a erva para o metaverso. O projeto é uma parceria entre o rapper, a plataforma de realidade virtual Mobland e o criador de NFTs Champ Medici.

Conforme um comunicado de imprensa, os NFTs serão lançados com inspiração na cultura canábica e assinados por Snoop Dogg e Champ Medici. Nos tokens não-fungíveis, os usuários poderão plantar maconha no universo virtual.

A ação visa atrair fãs do rapper e engajar o público jovem na emergente indústria da planta, que movimenta bilhões de dólares todos os anos, de acordo com informações da revista Exame.

O artista já é proprietário, inclusive, de uma marca de produtos do gênero no legalizado mercado estadunidense.

Metaverso

O metaverso Mobland é um ambiente virtual com temática gângster, frequentemente comparado com a famosa franquia de jogos de videogame "Mafia Wars". Entre os apoiadores da Mobland, está o cofundador da Twitch, Justin Kan.

Em comunicado, Snoop Dogg defende que um novo paradigma está sendo criado e quer ser pioneiro na área do metaverso.

“Eu tenho dominado meu ofício por décadas. Meu filho me mostrou a importância da colaboração com a Mobland para apresentar os primeiros NFTs de fazendas digitais de maconha. Há uma mudança de paradigma acontecendo aqui e eu quero estar na vanguarda disso”, disse o rapper.

O artista é conhecido por ter realizado outros projetos no metaverso The Sandbox. Ele já construiu uma versão digital de sua mansão e também fez um show virtual ao vivo. Snoop também tem uma das maiores coleções de NFTs do mundo.