Rapper Snoop Dogg é anunciado como personagem de 'Call of Duty'

A produtora de games Activision anunciou, nesta segunda-feira (21), que Snoop Dogg será um personagem em três jogos da franquia "Call of Duty: Warzone", "Vanguard" e mobile.

Na versão mobile, os jogadores vão poder jogar como o rapper a partir da terceira temporada, com um Lucky Draw especial para 1º de abril.

Legenda: Imagens do personagem foram divulgadas em moto e com armas Foto: Divulgação/Call of Duty

Já em Vanguard e Warzone, o pacote de Snoop Dogg ficará disponível a partir do dia 19 de abril, às 15h no horário de Brasília.

O conteúdo completo do pacote do rapper ainda está para ser revelado.

"Call of Duty: Warzone" e Vanguard estão disponíveis para PC e consoles PlayStation e Xbox. Já "Call of Duty: Mobile" está disponível gratuitamente para celulares, tanto Android quanto iOS.