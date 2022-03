Evento Gen FF trará ‘Free Fire x BTS: O Show’ e outras surpresas in-game

O game mobile Free Fire terá uma lista de atividades virtuais a partir de 23 de março. Os jogadores começarão a experimentar a Gen FF no jogo e o ‘Free Fire x BTS: O Show’, uma coleção especial com imagens exclusivas do grupo BTS.

A Gen FF representa a geração de jogadores que cresceu junto com o jogo. Essa colaboração com o BTS influencia tanto o conteúdo in-game quanto atividades fora dele, além de incentivar todos os jogadores a celebrar a individualidade e se expressar como o BTS.

Show

A Gen FF trará o ‘Free Fire x BTS Show’ A atração será um programa de variedades exclusivo da colaboração com dois episódios, onde todos os sete membros do grupo pop se envolvem em uma série de atividades e discussões.

Com os ícones pop do BTS liderando as celebrações, os jogadores são convidados a se juntar ao grupo no palco virtual para se tornarem as estrelas. Além do reskin no jogo e da nova trilha sonora do lobby, os jogadores também poderão experimentar uma variedade de conjuntos e emotes do Free Fire x BTS, criados pelos próprios membros do grupo.

Os conjuntos vibrantes e colecionáveis da coleção Free Fire x BTS capturam os estilos e personalidades de cada um dos sete membros. Apresentando designs desenhados e feitos à mão pelos próprios membros do BTS, eles comentam o que esperam transmitir por meio das imagens no ‘Free Fire x BTS: O Show’.

Surpresas

Legenda: Itens divulgados do BTS Foto: Reprodução/Free Fire

Jogadores atentos encontrarão banners e obras de arte do BTS escondidos em locais surpresas enquanto atravessam os mapas do game mobile.

Os fãs dos astros globais também podem vislumbrar a coleção exclusiva "Free Fire x BTS" que será lançada em fases ao longo da campanha, a partir de 24 de março.