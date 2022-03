God of War pode ganhar série live-action produzida pela Amazon

A Amazon está negociando uma série live-action da franquia de jogos "God of War". A produção pode ser assinada por Mark Fergus e Hawk Ostby, criadores de "The Expanse", e Rafe Judkins, de "A Roda do Tempo".

O game, lançado em 2005, conta com sete jogos já lançados. O oitavo, "God of War: Ragnarok", será lançado neste ano. A informação sobre o possível live-action foi divulgada pelo portal Deadline.

No entanto, a história de Kratos, um guerreiro que busca vingança pela morte de sua família, ainda não tem confirmação e nem data para chegar no streaming.