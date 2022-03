Juliette pede tradução dos jogos de Pokémon para português: 'Isso é uma safadeza'

Com a proximidade do lançamento dos jogos Pokémon Scarlet e Violet, fãs solicitam tradução em português à Nitendo. Após um seguidor comentar sobre o caso com Juliette Freire, a campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21 se uniu aos fãs da marca e também fez o pedido: "pode ser em qualquer idioma, isso é uma safadeza".

O comentário sobre a tradução foi feito em um de seus stories no Instagram, após abrir uma caixa de perguntas ao seus seguidores. Em uma das respostas, deu seu posicionamento sobre a falta de opção em português brasileiro dos jogos de Pokémon.

Juliette Freire Cantora "Realmente eu acho um absurdo que Pokémon não tem uma versão (...) Sabia nem disso. Primeiro que eu não sei inglês e boneco não tem boca não, pode ser em qualquer idioma, isso é uma safadeza. Com quem eu falo? Diga aí onde é que eu vou".

A @juliette também acha um absurdo os jogos de Pokémon não serem localizados em português. Então Ju, só seguir os passos abaixo para relembrar a @Pokemon que precisamos de games PT-BR #PokemonPTBR #ScarletVioletPTBR https://t.co/4cx3DVyU5v pic.twitter.com/X4cTQdDOSk — Daniel #UltraNPodcast Reenlsober 👾 (@danielreen) March 2, 2022

Idioma estrangeiro

Essa não é a primeira vez que Juliette relatou a dificuldade com o idioma estrangeiro. A cantora e ex-BBB já compartilhava o desafio de entender inglês desde sua participação no programa, chegando a brincar com a situação ao sair do confinamento.

De acordo com o Uol, os jogos Pokémon Scarlet e Violet serão lançados no final de 2022 para Nintendo Switch. Até o momento, se sabe que os novos jogos terão localização em japonês, inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, coreano e chinês.