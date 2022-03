Minissérie em Quadrinhos “Fortnite x Marvel: Zero War” será lançada em junho

Os fãs de Marvel e Fortnite podem se preparar para uma grande imersão de diferentes mundos em uma batalha interdimensional com “Fortnite x Marvel: Zero War Vol. 1'', que estreia em junho no Brasil.



A saga terá cinco volumes ao todo e poderá ser encontrada nas livrarias, bancas de jornal e no site da Panini. Os leitores que comprarem o livro receberão os itens cosméticos do Fortnite gratuitamente (e serão os primeiros a recebê-los). Uma semana após o lançamento de cada edição, os itens cosméticos estarão disponíveis na loja virtual do Fortnite.

Após o sucesso do crossover de 2020, "Fortnite x Marvel - Nexus War: Thor", a próxima minissérie em colaboração com Fortnite contará com alguns dos maiores heróis da Marvel, incluindo Homem-Aranha, Wolverine, Homem de Ferro e Shuri.

Narrativa

A história em quadrinhos segue os habitantes da Ilha, que estão presos no que parece ser uma guerra sem fim. Apenas uma coisa tem potencial de virar esse jogo: um fragmento cristalizado do Ponto Zero que foi lançado no Universo Marvel.



Homem-Aranha e Wolverine se unem a Shuri e a vários dos personagens favoritos dos fãs de Fortnite para caçar o ardiloso Zero Shard.

O escritor veterano da Marvel, Christos Gage (Spider-Geddon, Avangers Academy) une-se ao diretor de criação da Epic Games, Donald Mustard, e ao artista Sergio Davila (Capitã Marvel) para uma minissérie em quadrinhos de cinco partes com grandes ramificações para ambos os universos! Sobre Fortnite x Marvel: Zero War, a editora da Marvel Comics, Alanna Smith, revelou o seguinte: “No fundo, a série é uma história de aventura, com personagens de ambos os universos se unindo para uma caça ao tesouro nas profundezas mais vastas e sombrias do universo Marvel".