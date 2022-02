Integrantes do BTS são anunciados pelo Free Fire como novos embaixadores globais de game

A Garena, produtora do game mobile Free Fire, anunciou que os integrantes da banda BTS serão os mais novos embaixadores globais da marca Free Fire. Nesta segunda-feira (28), a empresa anunciou que a colaboração terá início no final de março.

“O BTS é um fenômeno global; o apelo e a influência que eles têm é inigualável. Nós estamos completamente entusiasmados para recebê-los como nossos mais novos embaixadores de marca, e mal podemos esperar para compartilhar os planos que temos para essa parceria”, diz Harold Teo, Produtor de Free Fire na Garena.

Ainda não foi revelado o que haverá do grupo no jogo. Em outras experiências com marcas, o Free Fire ganhou skins e até novos personagens de diferentes parceiros.



“Trazer o BTS para dentro do universo do Free Fire dará aos nossos jogadores mais maneiras de se engajar no jogo, de socializar com a comunidade e de curtir novas experiências", destacou Harold Teo.

O BTS se estabeleceu como um dos grupos de k-pop mais amados do mundo. Os fãs e jogadores de Free Fire podem esperar uma série de eventos e atividades, tanto no jogo quanto além dele.