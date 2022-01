Sony compra a Bungie por US$ 3,6 bilhões; estúdio faz parte da franquia Destiny e criadora de Halo

A Sony comprou a Bungie, estúdio da franquia Destiny e criadora de Halo, por US$ 3,6 bilhões nesta segunda-feira (31). Segundo informações do portal Jovem Nerd, a empresa japonesa apontou que a produtora seguirá atuando de maneira independente quando o acordo for concluído.

O CEO da Bungie, Pete Parsons, reiterou a informação no site da desenvolvedora, destacando ainda que, ao se integrar à PlayStation Studios, a Bungie dará “passos ousados” nos seus próximos jogos.

Pete Parsons CEO da Bungie “Permanecemos no comando de nosso destino. Continuaremos a publicar de forma independente e desenvolver nossos jogos de forma criativa. Continuaremos a promover uma comunidade unificada da Bungie. Nossos jogos continuarão onde nossa comunidade estiver, onde quer que eles escolham jogar.​”

O executivo também apontou que o potencial para os universos de criação é ilimitado com a Sony Interactive Entertainment (SIE). “Nossos futuros jogos darão passos ousados ​​em espaços inexplorados pela a Bungie, continuarão a ultrapassar os limites do que é possível e sempre serão construídos com base na criação de amizades e memórias significativas e duradouras.”

NOVOS CONTEÚDOS

Já no PS Blog, CEO da SIE, Jim Ryan, teceu elogios ao estúdio, ressaltando a importância deles para a expansão da marca PlayStation. Buscando um público de centenas de milhões de pessoas, focam na possibilidade da experiência com jogo de serviços ao vivo.

Jim Ryan CEO da SIE “A experiência de nível mundial da Bungie em desenvolvimento multiplataforma e serviços de jogos ao vivo nos ajudará a cumprir nossa visão de expandir o PlayStation para centenas de milhões de jogadores. A Bungie é uma grande inovadora e desenvolveu ferramentas proprietárias incríveis que ajudarão os PlayStation Studios a alcançar novos patamares sob a liderança de Hermen Hulst.”

A produtora focará em novos conteúdos para Destiny 2, como a expansão A Bruxa-Rainha no mês de fevereiro, e trabalhará em uma nova IP não anunciada.

Além disso, o portal Jovem Nerd detalhou que a compra da Bungie pela Sony aconteceu duas semanas após a Microsoft revelar a aquisição da Activision Blizzard, de Call of Duty, em uma negociação com valor recorde: US$ 68,7 bilhões.