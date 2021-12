Novo mapa Alpine chega ao Free Fire em 1º de janeiro de 2022; veja fotos

Os fãs do game mobile Free Fire vão ganhar um novo mapa no primeiro dia de 2022. A Garena, produtora do aplicativo, anunciou o lançamento do novo cenário nesta terça-feira (28). Após semanas da campanha "Uma Nova Era", o jogo lança o mapa permanente Alpine.

A partir desta terça-feira, os jogadores podem dar uma espiada no novo mapa por meio de uma experiência imersiva (navegação otimizada em mobile) e desbloquear miniaventuras enquanto exploram as diferentes zonas da região.

Veja trailer:

A partir do dia 1º de janeiro, como recompensa, os exploradores receberão gratuitamente a "Machete Avalanche da Pista".

Os jogadores que quiserem aumentar experiência no Free Fire e testar habilidades em um território desconhecido não precisam esperar muito mais. Tanto o modo Battle Royale como o modo clássico estarão disponíveis no dia 1º de janeiro.

E para aqueles que se aventurarem no modo Battle Royale e completarem entre três e 10 partidas ranqueadas, haverá recompensas especiais como o Espólio Lobo das Neves.

Novo pet

Além disso, os jogadores que fizerem login no dia 1º de janeiro também receberão gratuitamente o pet Iéti, que poderá ser o novo parceiro para as batalhas no novo ano.

Ao participar de partidas no jogo, os fãs poderão ganhar até 100 fragmentos de Cubo Mágico, que poderão ser trocados por itens especiais. Uma série de conjuntos limitados, como Misha, a Avalanche da Pista, também poderão ser resgatados com Moedas Nova Era.

Novo mapa tem ferrovia e docas

A partir de 1º de janeiro os fãs do Free Fire poderão explorar todos os cantos do mapa Alpine, uma ilha do sul conhecida por ser uma vila de pescadores antes de se tornar um posto militar avançado durante a guerra de inverno.

É lá que o Time Elite lutou contra os vilões da Gangue do Dr. Coração Gelado pelo núcleo de energia roubado. Os principais recursos do Alpine incluem:

Ferroviária

A zona da Ferroviária tem a estação como o principal ponto central com várias cabines na plataforma. Tanto na plataforma como na área principal da estação, os pontos elevados são cruciais e devem ser contestados o quanto antes. Não há zona segura nesta área e os jogadores precisam estar vigilantes o tempo todo para evitar serem abatidos.

Docas

Exceto por dois armazéns, não há outros edifícios na área das Docas, apenas uma estrutura composta por diversos contêineres.

Foz

As casas em Foz estão distribuídas de forma ordenada e próxima, facilitando a identificação de quem você é. Os jogadores podem coletar facilmente os materiais de que precisam para se armar nesta área, mas também podem encontrar o inimigo na esquina da rua.

Liberdade

Essa área tem o salão central como ponto de competição e é cercada por edifícios de apoio. A estrutura em andares elevados torna impossivel a entrada no edifício pelo térreo, sendo necessário avançar pelas escadas.

Vantagem

A zona Vantagem é composta por vários edifícios com estruturas diferentes e várias estradas largas que circulam entre eles. O armazém no centro da área é uma posição crucial para controlar o conflito.