GTA 6 já está em desenvolvimento, anuncia empresa Rockstar

O clássico jogo Grand Theft Auto (GTA) terá sua sexta edição lançada em breve. A rockstar anunciou, em comunicado nesta sexta-feira (4), que o GTA 6 está em desenvolvimento.

Os rumores são que o próximo GTA será ambientado nos tempos atuais. O game pode ainda ter uma protagonista mulher.

"Com a longevidade sem precedentes de GTA V, sabemos que muitos de vocês nos questionam sobre um novo título da série Grand Theft Auto. Com cada novo projeto em que embarcamos, nossa meta é sempre ir além do que entregamos anteriormente -- e estamos felizes em confirmar que o desenvolvimento do próximo Grand Theft Auto está bem encaminhado", confirmou a Rockstar.

A empresa de games finalizou: "Queremos compartilhar mais informações assim que tivermos o que compartilhar, então fique ligado ao Rockstar Newswire para detalhes oficiais".