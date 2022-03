'The Flash', 'Aquaman 2' e outros filmes têm lançamentos alterados; confira

A produtora Warner anunciou novas datas para os filmes "The Flash" e "Aquaman: The Lost Kingdom", que foram adiados, além do adiantamento de "Shazam! Fury of the Gods". O filme do velocista de traje vermelho, estrelado por Ezra Miller, que estrearia em novembro deste ano, passa para 23 de junho de 2023.

Já "Aquaman 2", protagonizado por Jason Momoa, sai de dezembro de 2022 para 17 de março de 2023. As novidades foram divulgadas pela Warner nesta quarta-feira (9), após Dwayne Johnson também comentar que os filmes "Adão Negro" e "DC Liga dos Superpets" mudaram de data.

Outras produções que também sofreram alterações nas estreias são "Wonka", estrelado por Timothée Chalamet e "Megatubarão 2".

Veja as novas datas dos filmes: