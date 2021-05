No Limite: veja fotos inéditas do terceiro episódio do programa

O terceiro episódio de No Limite irá ao ar nesta terça-feira (25), logo após Império. Os integrantes das tribos Calango e Carcará passarão por várias disputas com o objetivo de permanecer no reality show. Confira fotos inéditas do próximo programa.

Legenda: Tribo Carcará no terceiro episódio de 'No Limite' Foto: Divulgação/TV Globo

Legenda: Participantes da tribo Calango enfrentam desafio em 'No Limite' Foto: Divulgação/TV Globo

Legenda: Competidores da tribo Carcará em desafio do 'No Limite' Foto: Divulgação/TV Globo

Eliminação de Angélica

Na semana passada, a eliminação de Angélica mexeu ainda mais com as estruturas da tribo Calango, que já tinha perdido um integrante e agora conta com somente seis competidores.

Também no último programa, cansados e com comida racionada, o grupo perdeu não só a Prova da Imunidade, mas também a de Regalias, e deixou de garantir a cesta com a maior variedade de alimentos e um item especial, muito desejado por todos: lenços umedecidos.

Tribo Carcará segue completa

Já a tribo Carcará segue completa, com seus oito competidores. Mostrando boa estratégia e trabalho em equipe, o grupo conseguiu escapar de dois Portais de Eliminação seguidos.

Mas se engana aquele que pensar que o jogo está ganho. Tudo pode mudar nesta terça (25), quando Carcará e Calango se enfrentam novamente.

As provas prometem desafios emocionantes e só aqueles com muita garra conseguirão garantir mais uma semana no acampamento.

Depois da eliminação de Mahmoud, as tribos seguem da seguinte forma:

Carcará

Iris Stefanelli Lucas Chumbo Marcelo Zulu Paula Amorim Viegas Ariadna Elana Gui Napolitano

Calango