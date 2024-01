No BBB 24, Yasmin Brunet expõe relacionamento abusivo que viveu com ex-namorado

Confinada no Big Brother Brasil (BBB) 24, Yasmin Brunet abriu o coração para brothers durante a madrugada desta terça-feira (23). A loira falou sobre um relacionamento abusivo que viveu com um ex-namorado.

Sem citar nomes, a sister confessou que precisava gritar durante as discussões para que não fosse intimidada. A conversa aconteceu após o Sincerão, quando ela discutiu com Davi, que não gostou quando Luigi citou seu nome ao falar sobre desperdício de comida que estaria promovendo com os banquetes que organizava.

Estressado, Davi começou a se exaltar e gritar com todos. "Davi, calma. Calma, cara. É o Sincerão, cara, tem que falar de alguém", intercedeu a modelo. “Não estou gritando com você”, respondeu o brother. “Você tá, para, cara, calma! Com você, tem que ser mais louco e gritar mais alto, senão você não para”, retrucou ela. “Não, me desculpe. Eu não fiz com intenção de nada”, finalizou Davi.

Mais tarde, no quarto, a amiga e parceira no jogo de Yasmin, Wanessa Camargo, a parabenizou pela atitude. "Muito orgulho que você não se intimide, amiga. Muito orgulho de você", disse a cantora. "Eu já tive muitos relacionamentos assim, em que aprendi isso. Se eu me intimidasse, eu estava f*. Então, sempre gritei mais alto", disparou Brunet.

Não foi a primeira ver que Yasmin falou sobre as relações turbulentas que viveu. Em 2022, ela compartilhou nas redes sociais a mesma experiência em um relacionamento abusivo.

Na época, revelou que, por ter começado a namorar muito jovem, acumulou diversas frustrações amorosas, tendo perdoado traições de um ex-namorado mesmo com os alertas de suas amigas: "Eu descobria, e ele conseguia me convencer, com muita manipulação, que não era verdade", desabafou.