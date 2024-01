Rock in Rio divulga primeiras atrações dos dias 14 e 19 de setembro; confira

O Rock in Rio 2024 anunciou, nesta terça-feira (23), a data correta de cada uma das atrações confirmadas no festival. Considerado o maior do mundo, o Rock in Rio terá nomes como Imagine Dragons e Ed Sheeran entre os convidados principais deste ano.

Os dois, inclusive, se apresentam nos dias 14 e 19 de setembro, respectivamente. Mas eles não são os únicos anunciados até agora, já que o festival já elencou uma série de artistas brasileiros. Lulu Santos, por exemplo, sobe ao Palco Mundo no dia 14.

Veja também

Enquanto isso, Joss Stone, nome conhecido do Soul e do R&B, e Jão sobem no mesmo palco no dia 19. A mesma data ainda inclui a apresentação de Gloria Groove no Palco Sunset.

A produção do Rock in Rio confirmou que novas atrações serão confirmadas em breve, o que deve acarretar uma atualização na agenda do festival.

Todos que tiverem adquirido o Rock in Rio Card poderão escolher e qual data desejam ir ao festival a partir desta terça-feira (23).