Nelson Miolaro, o 'Vovô TikToker', morre aos 90 anos em SP

Nelson Miolaro, conhecido na Internet como o Vovô TikToker, faleceu na noite desta quarta-feira (14), aos 90 anos, em São Paulo. Internado no hospital Igesp desde quinta (8), ele havia sofrido uma queda e fraturado a cabeça do fêmur.

Segundo informações familiares, a morte ocorreu após complicações renais e foi registrada às 23h da quarta. A neta de Miolaro, Nayara Moreno, confirmou que ele havia passado por cirurgia no último sábado (10).

Sucesso nas redes

Nelson e a esposa, Nair Donadelli, de 90 anos, ficaram famosos na Internet recentemente. No TikTok e no Instagram, o casal acumula mais de 2,7 milhões de seguidores, onde eles publicavam vídeos dublados.

No perfil de Nelson, a família deixou a confirmação da morte e lamentou a partida. Entre comentários de fãs e amigos, a publicação alcançou mais de 700 mil curtidas.

“É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou", diz o início do texto.

Por fim, os familiares também citaram o personagem criado por ele, que caiu nas graças dos usuários da rede.

"Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: ‘Vovô TikTok'", finaliza a publicação.