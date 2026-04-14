BBB 26: Leandro Boneco vence Prova do Líder desta terça-feira (14)

Em Modo Turbo, a noite desta terça-feira (14) no BBB 26 foi agitada. Após a eliminação de Gabriela, os participantes foram direto para a Prova do Líder.

Participaram da dinâmica todo o Top 5: Ana Paula, Juliano Floss, Milena, Leandro Boneco e Jordana.

A prova exigia agilidade e atenção, o primeiro a completar, se consagrou o último líder da edição. Leandro Boneco foi o vitorioso.

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