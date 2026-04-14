Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de sister com mais de 40%

A sister Gabriela deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil 2026, no Paredão desta terça-feira (14), conforme aponta o resultado da enquete do Diário do Nordeste. A vendedora ambulante disputa a preferência do público ao lado de Ana Paula Renault e Juliano.

Até o início desta noite, Gabi recebeu 47,3% dos votos do público na enquete. Em seguida, está Juliano Floss, com 36,09%. Já Ana Paula vem em terceiro, com 16,48% das intenções na simulação.

A enquete foi publicada no fim da noite de domingo (12), logo após a formação do Paredão, e registrou mais de 17 mil votos até o momento. Vale lembrar que a enquete não interfere no resultado final do reality show, que será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça.

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Como foi a formação do paredão

Ana Paula Renault foi a primeira pessoa indicada ao Paredão. Ela foi a escolhida pela líder da semana, Jordana.

Em seguida, Jordana também emparedou Juliano Floss. A sister ganhou o benefício após conquistar a dinâmica do Sonho do Poder, na tarde de domingo (12).

Por sua vez, Gabriela foi para a berlinda após ser a mais votada no confessionário.

A casa votou da seguinte forma: