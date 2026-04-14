Ex-ator mirim Brandon Hall, de 'Os Batutinhas', é preso nos Estados Unidos

O ex-ator mirim Brandon "Bug" Hall, de 41 anos, foi preso em Ohio, nos Estados Unidos, após faltar uma audiência judicial de comparecimento obrigatório. Conhecido por protagonizar a franquia "Os Batutinhas", nos anos 1990, ele foi detido nessa segunda-feira (13).

Conforme o portal TMZ, Brandon recebeu uma multa de trânsito no dia 29 de outubro de 2024, por dirigir sem o seguro do carro. Esse documento é obrigatório em alguns estados americanos. Porém, ele está sendo acusado de faltar uma audiência marcada para o dia 31 de dezembro de 2024.

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Não há detalhes sobre o motivo da captura ter sido realizada apenas nesta semana. Também não há informações sobre possibilidade de pagamento de fiança.

Nos últimos anos, ele fez participações especiais em produções como "Castle", "Masters of Sex" e "CSI: Crime Scene Investigation".