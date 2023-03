Nelly Furtado pede direitos autorais por ‘Lovezinho’ após dançar coreografia viral

Nelly Furtado surpreendeu ao dançar e postar no TikTok a coreografia de “Lovezinho”, lançada em 2022 pela cantora Treyce, e usa a melodia de “Say it right", da cantora canadense com Timbaland. No entanto, a editora de Nelly entrou em contato com WK, compositor principal da música, depois do Carnaval, para pedir os direitos autorais.

WK confirmou a informação ao podcast "G1 ouviu". Ele disse considerar justo ceder uma fatia de 20% da autoria aos compositores de “Say it right” (Nelly, Timbaland e Danja), mas que a negociação ainda está sendo feita pelas empresas que administram os direitos autorais dos músicos.

A Sony, editora que cuida dos direitos de Nelly Furtado na música, informou que o pedido por um acordo partiu da própria artista.

“Lovezinho” é cantada por Treyce, mas virou fenômeno nas redes graças a uma coreografia criada pelo influenciador digital Xurrasco para o TikTok.