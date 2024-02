Nati Vozza e cearense Alcyr Araújo se casam em São Paulo; veja fotos

A influenciadora e empresária Nati Vozza se casou, neste sábado (3), com o engenheiro civil cearense Alcyr Araújo. Conforme matéria do portal Metrópoles, a cerimônia ocorreu no apartamento do casal, em São Paulo, e foi dividida em dois momentos.

O casal celebrou a união com a família e, depois, estendeu a festa a amigos próximos em uma balada no topo do prédio na capital paulista.

Veja fotos do casamento:

Legenda: Bolo do casamento Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Noivos e familiares Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Noivos em festa com convidado Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Noivos com parte de convidados em festa Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora compartilhou os bastidores do casório nas redes sociais. O vestido da noiva levou assinatura de Dani Messih. A beleza da cofundadora da NV, por sua vez, ficou nas mãos de Mauro Marcos. Nati fechou o visual com sapatos Luiza Barcelos e acessórios de cabelo Vitória Cabaleiro.

Veja também

O bolo escolhido para selar a ocasião foi uma produção da The King Cake.

Conforme informações da colunista Kharina Nogueira, da Folha do Estado, a celebração contou com a presença de Lala Rudge, Thássia Naves, Helena Bordon, Lele Saddi, Beta Whately, Filipi Raiz, Lu Tranchesi, Bel Pimenta, Bru Cardoso e Marcella Tranchesi.