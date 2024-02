Com homenagem à Estácio de Sá, veja detalhes do look de Anitta para último show antes do Carnaval

O último Ensaios da Anitta de 2024 será neste domingo (4) em São Paulo, cidade onde a cantora já se apresentou com o mesmo show, em janeiro. Para o figurino do evento, a homenagem da artista foi para o enredo de 2023 da escola de samba Estácio de Sá, do Rio de Janeiro.

No ano passado, a tradicional agremiação carioca desfilou pela Série Ouro (segunda divisão do Carnaval do Rio de Janeiro) com o enredo "São João, São Luís, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração", homenageando as festas juninas na capital maranhense.

"Em 2023, a festa maranhense do bumba meu boi foi tema do desfile da Estácio de Sá. Essa festividade reúne milhares de pessoas anualmente, que encenam narrativas do folclore brasileiro, com a figura lúdica do boi como tema central. Entre cores explosivas, flores, fitas, brilhos e texturas, o desfile da escola celebrou o encontro entre o pagão e o religioso, num retrato riquíssimo da cultura do Nordeste do nosso País e do relacionamento do Brasil com a espiritualidade", escreveu Anitta nas redes sociais.

A artista sobe ao palco neste domingo e terá como convidados o trapper Veigh e os cantores de forró e piseiro João Gomes e Xand Avião. Será o último Ensaios da Anitta de 2024, que desfilará no Carnaval com o Bloco da Anitta, na próxima sexta-feira (9) em Salvador, no tradicional circuito Barra-Ondina, e no sábado dia 17 de fevereiro no Centro do Rio de Janeiro.

Ensaios com homenagens

Neste ano, a cantora está trajando figurinos temáticos de enredos de escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nos shows realizados até o momento, a artista utilizou os seguintes looks: