Natália Toscano compartilha foto com Zé Neto em meio a rumores de crise no casamento

A influenciadora digital Natália Toscano compartilhou uma foto do marido, o cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, com os filhos do casal, em meio a rumores do fim do casamento do dois.

Natália homenageou o companheiro pelo Dia dos Pais. Na imagem, o artista aparece com os filhos na mansão onde vivem em São José do Rio Preto, em São Paulo. “Feliz Dia dos Pais para você meu amor. Que Jesus te abençoe sempre nesta linda missão da paternidade e que Maria o proteja de todo mal. Amamos você”, publicou.

Nos últimos dias, a colunista Fábia Oliveira publicou que os dois estavam em crise. Ele teria saído de casa há um mês e estaria passando os dias viajando ou hospedado na casa do pai.

Os rumores ganharam força já que o casal não aparecia há muito tempo juntos, e após Natália viajar com os filhos para Bariloche no fim de julho, enquanto Zé Neto foi hospitalizado com uma pneumonia bacteriana.

Nos comentários da foto postada por Natália, os fãs celebraram que os dois estão bem. “Que delícia de foto”, escreveu uma pessoa. “Que Deus abençoes e proteja essa família”, disse outro.