Nasce o primeiro filho de Scarlett Johansson e Colin Jost

A atriz Scarlett Johansson, 36, deu à luz o seu primeiro filho com o ator Colin Jost. O nascimento do bebê, batizado de Cosmo, foi anunciado por Jost no Instagram nesta quarta-feira (18).

"Ok, ok, tivemos um bebê. O nome dele é Cosmo. Nós o amamos muito", escreve o ator, afirmando que, no momento, a privacidade da família "seria muito apreciada". A data de nascimento não foi informada.

Cosmo é o segundo filho de Scarlett. A estrela de "Viúva Negra" tem uma filha de seis anos, Rose Dorothy, fruto da relação da atriz o colecionador de arte Romain Dauric.

Relação de Scarlett e Colin

Scarlett Johansson e Colin Jost se casaram em uma cerimônia íntima em outubro do ano passado. Eles ficaram noivos em 2019, após dois anos de namoro.

"Ele é muito charmoso, muito pensativo e romântico. Mas sim, fiquei surpresa. Mesmo que você imagine como o momento será, ainda assim, é um momento lindo", disse a atriz, ao comentar o noivado durante o programa de Ellen DeGeneres.