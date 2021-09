Nas Garras da Patrulha: veja os personagens e melhores cenas

O programa "Nas Garras da Patrulha" é um dos humorísticos de maior audiência na TV e rádio cearense. Com 20 anos de existência, as esquetes de humor com personagens como Froxilda Fofolete, Tabosa e Tizil somam milhões de visualizações no YouTube.

Para assistir "Nas Garras da Patrulha", o telespectador precisar sintonizar a TV Diário, — canal 22.1 no Ceará. O programa é exibido de segunda a sexta, às 19h20. Aos sábados, o humorístico é transmitido às 15h05 e no domingo às 20h.

O programa de humor "Nas Garras da Patrulha" também pode ser assistido pelo site da emissora.

Personagens famosos do 'Nas Garras da Patrulha'

Paulo Lélis, Tom Cavalcante, Marcos Belmino (o "Ponhonhô"), Will Ferrari, Wilson Aguiar, Glice Sales, Wellington Muniz (O Ceará), Paulo Oliveira, Luiz Carlos Sales, entre muitos outros, marcaram diferentes vozes aos personagens do "Nas Garras da Patrulha". Nesta quinta-feira (9), faleceu Djacir Oliveira — conhecido pela personagem Beiçuda.

Cléber Fernandes e Ery Soares, comediantes e atores responsáveis atualmente pelo programa, dizem somar mais de 170 personagens. Os mais conhecidos são Danduska, Elenilson Júnior, Feitosa, Fresquin, Froxilda Fofolete, Seu Grossélio, Sinira Beiçuda, Tabosa, Tizil, Pablo Peter.

Tizil: o malandro cearense

Legenda: Tizil é o típico malandro cearense, mais conhecido por "pirangueiro" Foto: Reprodução/YouTube

Ery Soares tem como destaque da carreira o azarado personagem Tizil. Nas esquetes do programa, o malandro cearense tenta tirar proveito de vítimas e sempre acaba preso.

Uma das cenas mais assistidas de Tizil no YouTube, com 3,5 milhões de visualizações, o malandro recebe um indulto para sair do presídio.

Outros dois nomes conhecidos do núcleo da malandragem são os de Tatá (Djacir Oliveira) e Teté (Cléber Fernandes). Assim como Tizil, eles passam pela mesmas situações.

Ao sair da unidade prisional, ele tenta realizar um assalto na Avenida Beira-Mar. O assalto acaba mal, e Tizil apanha de um professor de capoeira.

As fofoqueiras da rua: Froxilda e Beiçuda

Legenda: Froxilda e Beiçuda em cena Foto: Reprodução/YouTube

As personagens são interpretadas por Cléber Fernandes (Froxilda) e Djacir Oliveira (Beiçuada). As fofoqueiras são conhecidas por serem as típicas vizinhas que falam mal da vida de quem passa por elas.

Além de falar mal da vizinhança, elas também comentavam o cenário político e econômico da vida do brasileiro

Tabosa: o bêbado da rua

Legenda: Tabosa em cena no bar Foto: Reprodução/YouTube

Interpretado por Cléber Fernandes, Tabosa é um personagem que gosta de beber um pouco a mais da conta. Com cenas em bares, em ruas e em casa, ao lado esposa Francione, ele tem resposta rápida para tudo.

Um dos episódios mais assistidos de Tabosa no YouTube da TV Diário possui 5,8 milhões de visualizações. Na cena, o personagem responde é parado em uma blitz e responde o guarda de trânsito de forma engraçada.

Seu Otacílio: o 'enxerido'

Legenda: Seu Otacílio ao lado do chege e da secretaria Foto: Reprodução/YouTube

O personagem é um idoso que trabalha em uma grande empresa. Em diversas cenas, ele enfrenta o chefe por questões trabalhistas. Ele conhecido pelo bordão "Eu sou seu Otacílio, comigo não tem empecilho. Tudo é 'espicial'. Se eu tiver errado me corrija"

Um dos episódios mais assistidos do Seu Otácílio conta com 3,5 milhões de visualizações. Na cena, o idoso falta uma semana inteira de trabalho.

Cornélio: o corno

Legenda: Cornélio é interpretado por Cléber Fernandes Foto: Reprodução/YouTube

O personagem Cornélio é conhecido por não reconhecer a traição da esposa Gilda. Em diversas situações, o personagem da flagrante da companheira com amante e ela consegue reverter a situação.

Cada um deles reserva um lugar no coração dos telespectadores. Se, em anos anteriores, a atração explorava a dramatização bem humorada de notícias policias (daí, o nome "Garras da Patrulha"), a atração atualizou a linha editorial para os novos públicos de hoje.

Quadro 'A piada do dia'

Um dos destaques do humorístico na TV é o quadro "Piada do Dia". Ao final do programa, a história sobre o cotidiano do brasileiro, muitas vezes simples, ganha esquetes interpretadas pelos diversos personagens.

Inclusive, o acervo do quadro "A Piada do Dia" pode ser escutada no site da Verdinha ou em qualquer aplicativo de streaming de música.

