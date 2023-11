'Não está fácil', diz filha de Elizângela após morte da mãe

Marcelle Sampaio, filha de Elizângela, que morreu na última sexta-feira (3), aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, homenageou a mãe nas redes sociais, nesse domingo (5), e agradeceu o apoio que tem recebido dos seguidores e fãs da atriz. "Não está sendo fácil", desabafou ela no Instagram.

"Gratidão pela presença no velório, pelos amigos que tornam tudo mais leve e possível, por cada abraço, por tanto, tanto, tanto amor recebido", escreveu Marcelle. Segundo ela, seguirão, agora, as outras fases do luto. "Focando em um dia de cada vez", falou, garantindo que não pretende abafar ou mascarar a dor.

"O dia a dia segue para ampliar nosso olhar e corações para o maior da vida, para a preciosidade que são as relações", continuou. E concluiu agradecendo à mãe pelo amor que recebeu dela e pela honra de ter sido sua filha.

No fim da postagem, Marcelle pediu aos seguidores para compartilharem, nos comentários, memórias felizes e amorosas com a atriz.

Morte de Elizângela

Elizângela morreu na sexta-feira (3), aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser atendida no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, no Rio de Janeiro, mas não resistiu e faleceu.

A atriz era conhecida por produções da Globo como "Força do querer" e "A Dona do Pedaço".