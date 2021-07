O humorista Murilo Couto recebeu críticas por um vídeo divulgado nas redes sociais, nesta segunda-feira (12). Nas imagens, o comediante ao saber que um espectador é ciclista, faz piadas a respeito das roupas coladas e posições na bicicleta.

"No caso de ciclista eu dou razão ao motorista de ônibus que atropela", declarou Murilo Couto na apresentação. Em outro trecho do vídeo, o humorista contesta o direto de ciclistas estarem dividindo as pistas com carros, pois ciclistas estão a 20 km / h enquanto carros estão há 80 km/h.

Assista:

O vídeo causou revolta em praticantes da atividade e gerou reação da União Brasileira dos Ciclistas (UBC), que publicou uma nota de repúdio em suas redes sociais, indicando ser inadmissível a expressão de discursos que incentivem o ódio e a violência contra quem quer que seja.

"Ficamos alarmados que uma pessoa pública estimule que um motorista possa vir a ferir ou matar um ciclista. Acreditamos na liberdade de expressão como princípio fundamental da democracia, mas é inadmissível a expressão de discursos que incentivem o ódio e a violência contra quem quer que seja", disse a UBC em nota.