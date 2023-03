Morre Lance Reddick, ator de John Wick e The Wire, aos 60 anos

O ator Lance Reddick morreu nesta sexta-feira (17), aos 60 anos, segundo o TMZ. Ele atuou na franquia de filmes "John Wick" e na série "The Wire".

Conforme a publicação, o corpo foi encontrado na casa do ator, na Califórnia, nesta manhã. A causa da morte de Reddick não foi informada.

Carreira de Lance Reddick

Reddick esteve em seriados como "The Wire", "Fringe," "Bosch," "Oz" e "Lost". Nas telonas, "Angel Has Fallen" e "Godzilla Vs. Kong" são alguns destaques.

Nas últimas semanas, o ator divulgava o quarto filme de "John Wick", recém-lançado. Lance filmou trabalhos que ainda não estrearam, como a série "Percy Jackson and the Olympians".