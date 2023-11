Morre ator Tyler Christopher, de 'General Hospital', aos 50 anos

O ator Tyler Christopher, conhecido pelos seus papéis nas novelas americanas "General Hospital" e "Days of Our Lives", morreu nesta terça-feira (31), aos 50 anos. As informações são do TMZ.

O ator Maurice Bernard, que contracenou com Tyler em "General Hospital", relatou ao portal que o artista morreu em seu apartamento em San Diego, nos Estados Unidos, após um “evento cardíaco”.

"Tyler era uma alma doce e um amigo maravilhoso para todos aqueles que o conheciam. Tyler era um defensor dos cuidados com a saúde mental, do tratamento para uso de substâncias e falava abertamente sobre sua luta contra a depressão bipolar e o álcool", declarou Maurice.

Tyler interpretou Nikolas Cassadine e Connor Bishop em "General Hospital" de 1996 a 2016. Em "Days of Lives", ele deu vida ao personagem Stefan DiMera, entre 2001 a 2019.