Mirella Santos cria 'fic' sobre formatura em Medicina: 'Mentirinha de nada'

Uma das Gêmeas Lacração, Mirella Santos, de 25 anos, surpreendeu os mais de 18 milhões de seguidores no Instagram ao revelar que se formaria em Medicina na noite desta terça-feira (5). Acontece que tudo não parava de uma grande brincadeira da influenciadora.

Através dos stories do Instagram, ela mostrou os preparativos no cabelo e a maquiagem, além de dar um spoiler do vestido que usaria na suposta cerimônia.

"Foram 6 anos. Foi difícil... queria desistir, pensei em largar tudo. Mas era isso que eu queria pra minha vida, se vou seguir a área eu ainda não sei", disse a funkeira, começando a brincadeira.

Ela ainda fez questão de explicar porque manteve a vida acadêmica longe dos holofotes: “Preferi meio que esconder isso, brincava aqui, tirava onda. Mas foi uma parte da minha vida que preferi manter de forma discreta até tudo dar certo".

'Apenas uma FIC'

Reforçando a piada, Mirella também compartilhou fotos com um livro da área da Medicina.

Poucas horas depois, ela compartilhou um vídeo onde conta a verdade. “Uma mentirinha de nada”, disse gargalhando. “Foi apenas uma FIC (gíria para histórias fictícias, sobretudo na internet)”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs entraram na onda com humor. “Eu tava me perguntando: ‘mas como? E os estágios? E as aulas? Era mágica?’”, brincou uma seguidora. “Formada na faculdade das fics”, disse outra. “Eu pensando como ela conseguiu cursar enquanto vive nas redes… Se eu não consigo nem lavar meu cabelo”, ironizou mais uma.

Mirella Santos ficou famosa na adolescência quando o hit Envolvimento, de MC Loma, bombou em 2018. Ela e sua irmã, Mariely, eram as “gêmeas lacração”. Com o passar dos anos, ela conquistou ainda mais notoriedade ao criar conteúdo nas redes sociais. É casada com o surfista Gabriel Farias, com quem tem uma filha, Luna, de apenas oito meses.