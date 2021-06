Mirela e Yugnir devem ser o 5º casal eliminado do Power Couple, aponta enquete do Diário do Nordeste

Mirela Janis e Yugnir Ângelo devem ser o 5º casal eliminado do Power Couple Brasil, segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A dupla pode ser a menos votada e sair do reality show com 15,6% dos votos nesta quinta-feira (17).

Eles enfrentam os casais Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Márcia Fellipe e Rod Bala na D.R desta semana.

Deborah e Bruno aparecem com a maior quantidade de votos (49%) na enquete, seguidos de Mari e Matheus, com 18,1% da preferência do público no levantamento. Márcia Fellipe e Rod Bala terminaram a enquete com 17,3% dos votos. Os três casais mais votados permanecem no programa.

VEJA O RESULTADO:

Legenda: Os três casais mais votados permanecem no reality show Foto: Reprodução

Mais de 13 mil votos foram computados na enquete até as 19h. É importante frisar que este levantamento não interfere no resultado oficial, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira, a partir das 22h30 na Record TV.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA D.R?

A votação da casa ficou empatada entre Nina e Filipe e Mirela e Yugnir, ambos os casais com quatro votos. Li Martins e JP, por serem o Casal Power, desempataram e salvaram Nina e Filipe, colocando Mirela e Yugnir na berlinda,

Como vencedores da Prova dos Casais, Li e JP tiveram de escolher entre dois poderes para usar na hora votação. Eles decidiram pela ação que colocava um quarto casal na D.R.

Com isso, o Casal Power foi responsável por colocar Mari Matarazzo e Matheus Yurley na noite de eliminação, formando, assim, a primeira D.R quádrupla da temporada.

Márcia e Rod foram parar na D.R após acumularem menor saldo de dinheiro do ciclo após as provas dos homens e das mulheres. Deborah Albuquerque e Bruno caíram na D.R por terem ficado em último lugar na Prova dos Casais.

Como os casais votaram:

Li e JP votaram em Mirela e Yugnir

Nina e Filipe votaram em Mirela e Yugnir

Márcia e Rod votaram em Nina e Filipe

Renata e Leandro votaram em Nina e Filipe

Deborah e Bruno votaram em Mirela e Yugnir

Geórgia e Thiago votaram em Mari e Matheus

Mirela e Yugnir votaram em Nina e Filipe

Dani Hypólito e Fábio votaram Mirela e Yugnir

Mari e Matheus votaram em Nina e Filipe