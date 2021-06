Li Martins e JP Mantovani ganham imunidade no Power Couple; dois casais já estão na D.R

Li Martins e JP Mantovani venceram a Prova dos Casais do Power Couple e conquistaram imunidade. Dupla completou a atividade em menor tempo e se consolidou como Casal Power, ganhando R$ 20 mil na conta conjunta e um poder, que será revelado nesta quarta-feira (16), para usar na formação de D.R.

Prova foi realizada nesta terça-feira (15). Os detalhes da dinâmica só serão exibidos no programa de quarta-feira, mas o resultado pôde ser conhecido pela plataforma PlayPlus.

A ex-Rouge e o modelo vão passar a semana no conforto da Suíte Power e ainda poderão decidir as acomodações dos outros casais do reality show. Após Adriane Galisteu anunciar o resultado, o casal comemorou a vitória pulando na piscina.

VEJA VÍDEO DA COMEMORAÇÃO:

Formação de D.R

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão fizeram o pior tempo da Prova dos Casais e correm risco de eliminação.

Eles se juntam a Márcia Fellipe e Rod Bala, que já estavam na D.R por acumularem o menor saldo de dinheiro do ciclo após as provas dos homens e das mulheres.

O terceiro casal da D.R será decidido em votação ao vivo na edição do Power Couple desta quarta-feira (16).