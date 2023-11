Mion diz não concordar com demissão de funcionária acusada de discriminação por mãe de criança autista

Marcos Mion declarou não concordar com a demissão de uma funcionária da loja de departamentos Riachuelo, em Feira de Santana, na Bahia. A mulher foi demitida por, supostamente, discriminar uma criança autista. O apresentador disse, por meio de um vídeo postado no Instagram neste sábado (18), que "não acredita em execrar uma pessoa por falta de conhecimento".

“Acho drástico ela ter sido demitida, e lanço aqui a ideia: desejo que a empresa reveja essa decisão, e quem sabe transforme ela, e essa situação toda, num símbolo de mudança, onde todos os funcionários dessa rede gigantesca passem a ter treinamento adequado para lidar com PCDs de todos os tipos, e que a sociedade dê mais um passo para o respeito e igualdade”, incitou Mion.

“Eu não acredito em cancelamento. Sempre defendo que a gente tem que entender e acolher, porque ninguém tem a obrigação de nascer sabendo. Num caso como esse, a demissão é a pior atitude possível, porque tira do envolvido, da moça do caixa, a possibilidade de aprender, de evoluir, porque essa é a nossa obrigação”, disse ainda o apresentador.

Entenda o caso

A mãe de um menino com autismo protestou em um vídeo após uma suposta discriminação por parte da funcionária da loja, em Feira de Santana (BA). Segundo a mãe, que solicitou atendimento no caixa preferencial, a funcionária teria dito para uma colega: "Não me passe essas bombas não".

A loja lamentou o ocorrido e pediu desculpas pelo comportamento da ex-colaboradora durante o atendimento, e que a prática não condiz com os valores defendidos e praticados por ela.

A funcionária disse que foi "demitida injustamente". Ela contou também em um vídeo postado nas redes sociais, que não se referiu à mãe e nem à criança com o termo "bomba". De acordo com ela, a expressão significa "pagar com cartões de terceiros, e não com o da própria loja".

Anteriormente, Mion também postou um vídeo em solidariedade à mãe. Emocionado, ele parabenizou a atitude da mãe que, durante o vídeo, exibe a carteirinha Romeu Mion, objeto de identificação do autista e que busca facilitar acesso a direitos já garantidos por lei em todo o território nacional.