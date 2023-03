Ministério Público denuncia Tomás Bertoni, ex de Titi Müller, por violência doméstica psicológica

Na quarta-feira (8), o Ministério Público de São Paulo denunciou o músico Tomás Bertoni, ex-marido da apresentadora Titi Müller, por violência doméstica psicológica contra a apresentadora, de acordo com informações do UOL, além de pedir uma indenização no valor mínimo de R$ 100 mil por danos morais causados à vítima. A decisão aconteceu poucos dias após ser concedida uma medida protetiva, que proíbe Tomás de se aproximar da ex.

Ainda segundo o UOL, O Ministério Público define a prática sofrida por Titi como “slow violence”, dizendo que atua de forma cumulativa, silenciosa e invisível, e causa abalos emocionais significativos.

Em nota, os advogados do músico, Alice Kok e Leandro Raca, disseram ter recebido a denúncia com surpresa. A defesa ainda disse que Tomás “jamais praticou violência de qualquer natureza”.

Já a defesa de Titi Müller não se manifestou sobre o caso, já que ele corre em segredo de justiça.

Titi e Tomás foram casados por dois anos e têm um filho juntos, Benjamin, de 3 anos. Eles se divorciaram em 2021. Desde setembro de 2022, a apresentadora está sob uma liminar que a proíbe de falar do ex-marido e de sua família nas redes sociais, sob pena de multa.

Tomás ficou famoso nacionalmente por integrante da banda Scalene, que participou da 2ª temporada do reality da Globo SuperStar. Já Titi é apresentadora e irmã da atriz Tainá Müller.

Confissão

Durante o processo de divórcio, Tomás admitiu, que submeteu Titi a violência psicológica, verbal e física, inclusive no período que ela estava grávida, conforme divulgou o G1 em fevereiro. A confissão aconteceu com a condição de que ficasse sob sigilo por 15 anos.

O termo que o músico admite as violências não foi incluído na homologação do divórcio. A defesa de Tomás Bertoni alega que esse depoimento foi retirado do processo por ser um "documento inválido, mentiroso e nulo, assinado sob ameaça".