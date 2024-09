Miley Cyrus é acusada de copiar trechos de música de Bruno Mars no hit 'Flowers'

A cantora Miley Cyrus e os compositores Gregory Hein e Michael Pollack estão sendo acusados de terem copiado trechos de uma música do cantor Bruno Mars para escrever o hit “Flowers”, que chegou a ganhar dois Grammy em 2023.

O processo foi aberto na segunda-feira (16), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A Tempo Music Investments alega que "Flowers" inclui a "exploração" não autorizada de vários elementos da música “When I Was Your Man”, de 2013.

A empresa possui uma porcentagem dos direitos autorais nos Estados Unidos da música de Bruno Mars, adquirida do co-compositor Philip Lawrence. Bruno e os outros co-compositores Ari Levine e Andrew Wyatt não são citados como autores do processo.

“É inegável, com base na combinação e no número de semelhanças entre as duas gravações, que 'Flowers' não existiria sem 'When I Was Your Man’. Com 'Flowers', Cyrus, Hein e Pollack criaram uma obra derivada de 'When I Was Your Man' sem autorização”, diz o processo.

Miley Cyrus ainda não se pronunciou sobre a acusação. “Flowers” faz parte do oitavo álbum da artista, “Endless summer vacation”.