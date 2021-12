Mileide Mihaile fica feliz ao saber de torcida de Dona Bil em votação de 'A Fazenda 13'

Após deixar o reality "A Fazenda 13", na noite de quinta-feira (9), a influenciadora digital Mileide Mihaile foi entrevistada por Lidi Lisboa e Lucas Selfie sobre a passagem pelo programa. Um fato apresentado a maranhense foi a torcida de Dona Bil por ela, ex-sogra e mãe de Wesley Safadão.

Mileide Mihaile reagiu com alegria ao descobrir que a ex-sogra fez mutirão para ela continuar na competição.

Assista:

O lucas e a lidi falando pra mileide que a dona bil fez mutirão pra ela ficar 🆘 #AFazenda #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/TuwhaVksUI — 𝗳𝗮𝗶𝘅𝗮 𝗿𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗮 𝗹𝗶𝗱𝗶Ⓡ (@traashgurl) December 10, 2021

"Não creio. Aí, Bill. I love you so much (Te amo muito)!", disse ela comovida. Questionada se esperava essa torcida, ela disse: "Não esperava. Que coisa boa. Então, a minha preocupação já está sanada", finalizou Mileide Mihaile.

A maranhense enfrentou diferentes problemas com a família de Wesley Safadão e também com a atual mulher do cantor , a influenciadora digital Thyane Dantas, em 2018. Os conflitos encerram no ano seguinte.

