Mensagens de Ano-Novo 2022: confira 16 inspirações

Passado o Natal, é o Réveillon que se aproxima e, junto dele, a vontade de se reunir com pessoas queridas. Em paralelo, a troca de presentes ou de votos para o ano que se inicia é uma tradição no Brasil e no mundo.

Exatamente por isso, assim como no Natal, as dúvidas sobre como expressar os desejos para o novo ciclo também se multiplicam - e é justamente nessa época do ano que as buscas por mensagens de Ano-Novo consomem a Internet.

Como agradecer mensagem de Ano-Novo?

Para quem recebe alguma mensagem nessa época do ano, uma das principais dúvidas é saber como retribuir o afeto. Nesse caso, é bom deixar claro que não existe uma regra específica ou obrigatoriedade.

Quando a mensagem vem de uma pessoa próxima, por exemplo, ou é acompanhada de um presente, uma opção pode ser dar algo que lembre a pessoa responsável por enviar as palavras carinhosas.

O ideal, pode-se dizer, é não deixar passar em branco. Recebeu uma mensagem? Devolva-a com atenção. Por aqui, montamos uma pequena lista de possíveis mensagens que você pode usar para demonstrar o carinho por amigos e familiares. Confira abaixo:

Mensagens de Ano-Novo para 2022

Amigos

"Feliz Ano Novo, meus amigos! Que esse ano traga muita felicidade e prosperidade para todos, e venha fortalecer ainda mais a nossa amizade, que é tão importante para mim!".

"Desejo aos meus amigos um ano novo cheio de bons sentimentos; que novos e velhos sonhos sejam concretizados, e que nunca falte o amor e a amizade! Que o amor entre nós sempre prevaleça".

"Meus amigos, que nesta virada de ano possam olhar para trás e louvar a Deus por todas as bênçãos recebidas. Assim como agradecer cada vitória conquistada e cada obstáculo superado".

Clientes

"Feliz Ano Novo! Que nos esperem 365 dias de paz, amor e muita saúde. Obrigado pela parceria em 2021. Nossos desejos são de que continuemos a nos ver em 2022!".

"É o momento de contabilizar os sonhos realizados, de comemorar os êxitos e fazer novas listas de sonhos e objetivos para o ano que vai começar. Desejamos a você e seus familiares boas festas e um 2022 muito próspero!".

"Desejamos Boas Festas a todos os nossos clientes. Que esta data seja celebrada com paz, alegria e saúde!".

Família

"Feliz ano novo, família! Hoje, na virada da meia-noite, tenho certeza que estaremos todos em sintonia para celebrar a chegada de um novo ano!".

"Para minha família, o desejo é que todos possam entrar no ano novo com alegria e esperança no coração. Um novo ciclo vai começar, e é tempo de renovar, recomeçar, de tentar novamente".

"Família, é sempre bom estar com vocês! Fico imensamente feliz de saber que continuarão ao meu lado no próximo ano e em muitos outros, se Deus permitir. Não há nada melhor do que ter amizade na família, e como tenho vocês, já não preciso pedir muito mais a Deus".

Legenda: Momento do réveillon, assim como o Natal, é de reunir amigos, familiares e colegas Foto: Shutterstock

Sobre a pandemia

"Acreditar em um ano melhor é exatamente o que me faz desejar um feliz ano novo hoje. O Réveillon está diferente, mas ainda podemos trocar nossos votos de um bom recomeço. Que você consiga alcançar seus sonhos, que estreite os laços com quem ama e que tenha muita saúde nesse novo ciclo!".

"Sem notar, 2022 já se avizinha. Está na hora de desejar um feliz ano novo, mesmo que em meio aos momentos difíceis que nos cercam. Quero desejar que a sua vida seja repleta de felicidades, de laços verdadeiros, da companhia dos familiares e de muita esperança".

Colegas e professores

"Viva o Ano Novo, professora! Que esse seja um ano de muita prosperidade e sucesso! Que tanto sua vida pessoal quanto profissional sejam de conquistas e realizações. E que a paz, o amor e a felicidade te acompanhem em todos os momentos. Feliz Ano Novo!”

"Professor, que o ano vindouro seja um ano de realizações, conquistas, sucesso e que o amor seja sempre levado em todos os corações. Feliz Ano Novo!”

Reflexão