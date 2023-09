MC Hariel se pronuncia sobre briga da irmã, Mariah, com Salvador da Rima: 'não é sozinha no mundo'

O funkeiro MC Hariel se pronunciou sobre a briga da irmã, Mariah, com Salvador da Rima nesta quarta-feira (6). A polêmica começou quando ela fez uma live no Instagram dizendo que o rapper a agrediu. No vídeo, ele aparece com a filha do casal no colo e Mariah grita: “Coloca a mão em mim de novo”. O cantor rebate as acusações e diz que Mariah o traiu.

“Para de me gravar. Você me traiu, caral**, ainda quer ficar gravando live. Vai arrumar seus bagulhos, mano, você acha que a internet vai te defender?”, diz ele. Mariah depois aparece chorando e diz que o marido é um monstro e que tudo era mentira.

Com a repercussão negativa do caso, MC Hariel compartilhou com os seguidores nos Stories do Instagram que a irmã já estava indo para sua casa e que "tudo isso iria se resolver".

“Família, referente a minha irmã, ela já está a caminho de casa, ela tem a casa dela, tem o dinheiro dela, não depende nem de mim nem de ninguém para nada a não ser tratar ela bem. Todo mundo que tiver preocupado, ela já está no carro do meu motorista indo pra casa da minha mãe”, inicia.

"Ela tem família e tem quem ama ela por ela, não é sozinha nesse mundo. Passando pra tranquilizar vocês referente a isso", disse o cantor.