MC Gui e pai de funkeiro sofrem acidente de trânsito em SP: 'estamos todos bem'

O cantor MC Gui e o pai dele, Rogério Alves, sofreram um acidente de carro nesta terça-feira (10), em Alphaville, São Paulo. No momento da colisão, Rogério estava conduzindo o veículo, enquanto o funkeiro estava no banco do passageiro.

Por meio dos Stories do Instagram, o ex-participante de A Fazenda afirmou que houve apenas danos materiais e ninguém ficou ferido.

"O importante é que tá todo mundo bem. A primeira coisa que eu fiz foi ver se as pessoas que estavam no carro estavam bem, se meu pai estava bem. 'Tá suave', carro a gente arruma, a gente trabalha pra conquistar e quando acontece esse tipo de coisa não tem o que fazer. Acredito que seja mais livramento do que inveja. Obrigado a todos que mandaram mensagem", disse na publicação.

Legenda: Acidente de trânsito ocorreu em rodovia de Alphaville, em São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Rogério Alves afirmou que o acidente aconteceu quando ele tentou desviar de um carro no sinal vermelho. "Fui eu quem bateu o carro, eu que estava pilotando quando sofremos um acidente. Estávamos indo ver uma casa que ele [MC Gui] vai comprar, o farol fechou do nada, eu até tentei desviar o carro, mas não deu tempo", revelou.

"Graças a Deus foi só um acidente de trânsito, mas estamos bem, nós e as crianças que estavam no outro veículo", disse Rogério, em post no Instagram.

Nesta terça, horas antes do acidente, MC Gui publicou um vídeo em que aparece acelerando um veículo e fazendo uma ultrapassagem na pista.