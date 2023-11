Marido de Ivete Sangalo comenta beijo em Daniela Mercury: 'valor simbólico'

O marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, revelou que não se chateou com o beijo que a esposa deu em Daniela Mercury durante um show no último mês de outubro. Ele disse que a atitude teve, na verdade, um "valor simbólico".

"Aquele beijo teve valor simbólico. Uma demonstração de carinho, de afeto, admiração por tudo que aquela artista representa", escreveu o marido da baiana nos 'Stories' do Instagram. Além disso, ele aproveitou o momento para mandar um recado para os seguidores: "se as pessoas se beijassem mais, o mundo não estava em guerra", afirmou.

O beijo entre Ivete e Daniela aconteceu durante a comemoração dos 40 anos de carreira da dona do hit 'O canto dessa cidade'. O show foi no Rio de Janeiro, no último 22 de outubro.