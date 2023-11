De cima do trio elétrico, Ivete reage a crítica de foliona: 'vou cantar agora com vontade'

A cantora Ivete Sangalo não gostou da reação negativa de uma foliona que acompanhava sua apresentação no Pré-Caju, em Aracaju, na noite deste sábado (4), e reagiu. Tudo aconteceu quando ela cantava uma música de Thiaguinho e, de cima do trio, viu uma mulher fazendo um sinal negativo.

Foi aí que ela parou a execução e usou seu microfone: "Você falou o quê, minha irmã? Ela está dizendo assim 'essa música está ruim', não é não. Essa música é maravilhosa. E vou lhe dizer uma coisa: vou cantar ela quantas vezes eu quiser", disse a mãe de Marcelo e das gêmeas Marina e Helena.

"Que coisa! Uma pessoa pega uma música dessas e faz assim (sinal de negativo, com o dedão para baixo) para a música?! Pelo amor de Deus... O mundo está vivendo uma das piores guerras que a gente já viu. Estamos aqui fazendo festa, confraternizando e no meio da música a pessoa faz assim para a música? Uma música gostosa dessa... Eu vou cantar agora com vontade!", continuou. A artista recebeu o apoio do público, que vibrou com a resposta dela.

As imagens repercutiram logo que passaram a circular nas redes. Os donos de perfis também emitiram opiniões sobre o assunto, tanto contrárias quanto apoiando a conduta de Ivete.

Uma usuária do X, antigo Twitter, problematizou a fala: "Não entendo essa necessidade que algumas pessoas têm em querer lacrar por qualquer coisinha. Parar uma micareta para chamar a atenção de uma pessoa só porque ela não gosta da música?".

Outra pessoa foi adiante e chegou a questionar o preparo da baiana. "Cadê a ética, o profissionalismo, controle emocional e boa vontade?", escreveu no microblog.