Comemorando 40 anos de carreira, Daniela Mercury beija Ivete Sangalo durante show; assista

Comemorando 40 anos de carreira, a diva do axé Daniela Mercury recebeu outra musa do gênero, Ivete Sangalo, no palco da Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, nesse domingo (22), e as duas surpreenderam o público com um beijo na boca. A manifestação de carinho aconteceu após a dupla performar a música “Rede”.

Daniela brincou: “Dez anos atrás, quando casei com Malu [Verçosa], você disse que era minha fã. E aí?”. Como resposta, Ivete deu um selinho na cantora, para delírio da plateia.

Ainda em bate-papo no palco, a aniversariante afirmou que tem Veveta como uma pessoa da família. “Marcelinho [filho de Ivete] nasceu no dia do aniversário da minha mãe. Ela [Ivete] nasceu no dia do aniversário da minha avó, que também é minha mãe. E eu digo que você é minha família, irmã. Eu te amo! Te respeito e te quero bem, te admiro e acho você f*”, declarou.

Horas depois, no Instagram, a intérprete de "O Canto da Cidade" publicou foto do beijo, com os dizeres: "Essa paixão é antiga! Ivetinha, eu te amo!". A esposa de Daniel Cady respondeu: "Te amo!!!! Viva vc! Viva seus lindos anos de carreira! Rainha". Os comentários que acompanharam o post foram também de vibração e alegria. "As donas da Bahia", escreveu um fã. "As maiores, sem mais. Ponto!", disse outra pessoa. "O beijo mais esperado da história da axé music!!!!!", declarou um internauta. "O selo da realeza brasileira", falou mais um.

No mesmo show, Daniela também beijou Luísa Sonza. A baiana publicou foto deste selinho com os dizeres: "“Esse post é para a Malu Verçosa [esposa da cantora] não pedir o divórcio, me ajudem nos comentários”. Ela ainda relatou: “Hoje eu estou muito beijoqueira. [...] É a emoção do momento. Felicidade pura!”.

Na última semana, a artista estampou a capa da revista Caras e refletiu sobre superar obstáculos e o sucesso alcançado. "Vejo Madonna dizer que sobreviveu como artista. Eu também sobrevivi diante de desafios e dúvidas constantes. A reputação que conquistei no exterior foi fundamental para manter minha carreira aqui. Tenho planos para fazer de tudo! Sinto-me jovem e determinada.”, afirmou.