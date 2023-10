Prêmio Multishow: conheça os oito cearenses que estão na disputa

Oito nomes do Ceará estão disputando diferentes categorias do Prêmio Multishow. Em 2023, o evento completa 30 anos e inseriu novas categorias na premiação. O público poderá acompanhar a transmissão com anúncio dos vencedores pela TV Globo, Multishow e também pela Globoplay, no dia 7 de novembro.

Os cearenses indicados disputam com nomes nacionais da música. O destaque da edição vai para a categoria "Forró e Piseiro do Ano" e "Melhor Clipe TVZ".

Cearenses que disputam o Prêmio Multishow 2023:

Avine Vinny

Alanzim Coreano

Eric Land

Felipe Amorim

Matuê

Nattan

Tarcísio do Acordeon

Wesley Safadão

O cearense Matuê concorre na categoria "Melhor Clipe TVZ" com o clipe "Conexões de Máfia". A produção é um feat lançado com o americano Rich The Kid. Ele disputa o prêmio com Luiza Sonza ("Campo de Morango"), Iza ("Fé Nas Maluca" feat com MC Carol), Anitta ("Funk Rave"), Jão ("Pilantra" feat com Anitta) e Dennis ("Tá Ok" feat com Kevin o Chris).

Na categoria "Brega e Arrocha do Ano", o número de cearenses é ainda maior. Avine Vinny disputa prêmio com "Anota Aí", um feat com Nattan.

Nattan concorre na mesma categoria com o hit "Love Gostosinho", feat com o cantor Felipe Amorim — nome que também concorre com "Toca o Trompete".

Na categoria "Forró e Piseiro do Ano" os cearenses também dominam. De Fortaleza, o cantor Eric Land disputa premiação com o sucesso "Chorei na Vaquejada", música em parceria com Tarcísio do Acordeon. O forrozeiro Wesley Safadão concorre com o hit "Pega o Guanabara", um feat com Alanzim Coreano.

Veja também

Os cearenses disputam o prêmio de forró com os pernambucanos João Gomes ("Pequena Flor") e Zé Vaqueiro ("Coladin") e os sergipanos Iguinho e Lulinha ("Pra Que Fui Me Apaixonar" feat com João Gomes).

Academia escolheu nomes

Os indicados foram escolhidos pela Academia Prêmio Multishow, que este ano dobrou de tamanho – passando a contar com 900 integrantes ligados à indústria musical com diversidade de gênero, raça, cor, região e gêneros musicais – e ganhou um peso maior na votação.

A 30ª edição da maior celebração da música brasileira promete ser histórica e plural, com renovações no formato e a estreia de novas categorias por gênero musical.