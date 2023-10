Cearense Felipe Amorim revela músicas favoritas em playlist 'Meu Spotify'; veja lista

Nome em alta nos aplicativos de streaming, o cantor Felipe Amorim é conhecido pelo jeito irreverente nos palcos. Da mesma forma, o cantor é com o gosto musical. Neste mês, o cearense montou a playlist "Meu Spotify" e revelou o que gosta de escutar. Músicas de axé, funk, pagode e sertanejo estão no repertório.

Intitulada de "Pique Bandido Mau", a playlist é pensada no after e na resenha com os amigos e conta as 50 faixas favoritas do cantor— entre elas, hit em parceria com Nattan, "Love Gostosinho".

“A playlist é perfeita para quando estiver com a galera naqueles momentos especiais. Então, não pode faltar um pouco de tudo: música que faz chorar, beber, rir e dançar. A playlist tem uma mistura muito grande, coisas que gosto de ouvir quando estou sozinho ou com a galera”, contou o Felipe Amorim.

Confira as 10 faixas principais, escolhidas por Felipe Amorim:

1. Fode Bem - Felipe Amorim e Mc Mika



2. Furduncinho - MC Rogerinho



3. Vai com a Bunda, por MC Pedrinho e MC Theuzin



4. Vidro Fumê - Léo Santana e MC Th



5. Lapada Dela - Menos é Mais e Matheus Fernandes



Os fãs ainda podem conferir perguntas e respostas inusitadas do cantor em vídeo exclusivo no "Playlist Clips" de "Pique Bandido Mau".

Conteúdos bônus com Felipe Amorim também podem ser vistos no perfil oficial do Spotify Brasil no TikTok, no Instagram e no Twitter, além de um 'faixa a faixa' comentado pelo cantor no canal oficial no Youtube.