Mariana Goldfarb congela óvulos para realizar sonho da maternidade: ‘liberdade de escolha’

A modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb, 32 anos, publicou, nesta quarta-feira (22), no Instagram, um vídeo contando que congelou óvulos para assegurar o sonho de ser mãe.

Casada com o ator Cauã Reymond, que já é pai de Sofia, fruto do relacionamento com Grazi Massafera, Mariana orientou que quanto mais cedo a mulher faz o congelamento, maior é a chance de dar certo.

Eu falo que o congelamento de óvulos é feito para quem não quer ser mãe, para quem não sabe se quer ser mãe e para quem quer ser mãe. É mais uma independência que a gente tem. Com o congelamento é mais fácil se assegurar que esse sonho se torne realidade”.

Ela ainda confessou que se imaginava com 2 filhos aos 32 anos, mas precisou adiar os planos devido à profissão. Mariana revela no vídeo que passar pelo processo não foi fácil.

Mariana Goldfarb Influenciadora digital “É difícil psicologicamente, emocionalmente, é um processo que requer mais da gente. Ter hábitos saudáveis durante esse processo e antes também foi uma coisa que me ajudou demais. Ioga, meditação, tudo que lide com a mente e exercício físico, claro, de maneira moderada... Estar sempre atenta a sua saúde mental”.

No entanto, mesmo com as dificuldades, Mariana disse que congelar os óvulos trouxe calma. “E um tempo para organizar as coisas e decidir qual é o melhor tempo para mim de colocar esse sonho para virar realidade”.