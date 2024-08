Mari Fernandez fala sobre namoro: 'não é um relacionamento escondido'

A cantora cearense Mari Fernandez falou sobre o seu namoro, apesar de não ter revelado nenhum nome. Desde que a influenciadora cearense Júlia Ribeiro postou uma foto das duas em Fernando de Noronha, especula-se que elas estejam em um relacionamento amoroso.

Mari, no entanto, explicou que prefere deixar sua vida pessoal reservada. “Eu estou numa fase bem tranquila do meu relacionamento. Não é um relacionamento escondido e nem é um relacionamento exposto, é um relacionamento normal. As pessoas importantes na minha vida, que necessitam estar presentes toda hora e todo momento dentro desse relacionamento, já estão e já sabem”, disse, ao UOL.

Ela afirmou que é discreta, e se incomoda com as especulações em torno de seus relacionamentos. “A Mariana e a Mari Fernandez já se tornaram a mesma há muito tempo. Mas eu sou realmente discreta em relação a muita coisa, sabe? É o meu jeito, se estou com a minha família, prefiro viver o meu momento do que estar postando”.

“Confesso que me incomoda um pouco a todo momento as pessoas quererem saber com quem eu estou ficando, se eu estou ficando com alguém, se eu não estou, se eu vou assumir, se não vou, se vai ter um relacionamento sério, enquanto eu tô muito mais preocupada no que eu vou gravar, o que eu vou mostrar para as pessoas como profissional”.

Conforme o “Extra”, Júlia mora em Fortaleza, é formada em odontologia e tem 21 anos. Quem segue ela e Mari Fernandez, já percebeu que há quase um ano as duas sempre estão nos mesmos lugares, apesar de não publicarem fotos juntas, reforçando que a relação é antiga.