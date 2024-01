Marca de Yasmin Brunet já faturou mais de R$ 5 milhões desde a estreia do BBB 24

A marca de beleza de Yasmin Brunet, a Yasmin Beauty, já faturou R$ 5 milhões deste a estreia do BBB 24. A informação foi dada por Eduardo Vanzak, sócio de Yasmin na empresa, em entrevista à Vogue.

A participação da filha de Luiza Brunet no reality show global alavancou significativamente as vendas da marca, principalmente do body splash recém-lançado pela empresa: foram vendidas 25 mil unidades do produto só na primeira semana do BBB.

Eduardo, inclusive, foi um dos primeiros a saber que Yasmin participaria do programa, e viu no confinamento uma estratégia de aumento de vendas. “Corremos contra o tempo para antecipar o lançamento de três novos produtos que estavam previstos para serem lançados no decorrer do ano”, disse ele.

Ainda segundo o empresário, a meta é terminar 2024 com R$ 70 milhões de faturamento. “Com a entrada da Yasmin no Big Brother, a estratégia é tornar os produtos cada vez mais acessíveis com pouca margem e um alto volume de vendas”. Os próximos passos ainda incluem expandir a Yasmin Beauty para os Estados Unidos.