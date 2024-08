Maraísa se emociona com fotos de pré-casamento: 'Vou chorar'

A cantora Maraísa e Fernando Mocó participaram de uma sessão de fotos pré-casamento, em Tocantins, nessa terça-feira (6). Nos registros publicados pelo fotógrafo Vinicius Cantuares no instagram, a artista aparece emocionada ao ver o resultado. “Eu vou chorar. Não, amor, fala sério”, chega a dizer ela no vídeo.

Nesta quarta-feira (7), o fotógrafo ainda publicou nas redes sociais uma série de imagens do ensaio do casal. As fotos e o trabalho do profissional foram muito elogiados pelos fãs.

Veja também É Hit Nattan compra jatinho com valor estimado em até R$ 35 milhões; veja fotos É Hit Maiara brinca com tamanho de mansão do cunhado, Fernando Mocó: 'Alugo hospedagem'

“Entendi agora o porquê dela tá emocionada”, escreveu uma pessoa. "Que fotos lindas! Tão bom ver a Maraísa feliz", disse outra. “Ficou perfeito”, avaliou outra.

Em julho, a assessoria chegou a confirmar o fim do relacionamento de Maraísa com Fernando, por meio de uma nota. No entanto, dias depois eles reataram o namoro. O casamento está marcado para acontecer em outubro.