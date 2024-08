Maiara brinca com tamanho de mansão do cunhado, Fernando Mocó: 'Alugo hospedagem'

Maiara, da dupla com a irmã Maraisa, fez uma visita à mansão do cunhado, Fernando Mocó, em Aragauina, no Tocantis. Nesta terça-feira (6), ela fez alguns registros do dia de folga e brincou com o tamanho do do imóvel do noivo da irmã.

"Deve ter uns 13, 14 anos que não volto aqui. Estou alugando hospedagem, quem quiser, só mandar no direct. Que delícia esse lugar", disse a cantora no primeiro vídeo.

A sertaneja mostrou o sítio, que conta com uma piscina de borda infinita com vista para a região de praia no Rio Araguaia, e a área externa e luxuosa da mansão.

Ela se impressionou ainda com o tamanho dos vasos de planta da área, que mede praticamente o seu tamanho. "Fica aqui só para eu fazer uma metragem", brincou ela com Maraisa.

Depois, as cantoras e amigos, incluindo a cantora Lauana Prado, continuaram o dia livre em um flutuante, onde aproveitaram a tarde nas águas do norte com música e muito sol.

Volta do casal

Maraisa também compartilhou nas redes o dia ao lado do noivo, com uma selfie em um helicóptero que saiu de Araguaína com direção a Araguanã.

Ela e Mocó se reconciliaram há pouco tempo após um término inesperado. Os dois se casariam em outubro, mas o evento agora segue sem data.