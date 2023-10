Manoel Gomes, o ‘Caneta Azul’, desmente noivado e insinua que dentista era interesseira

O que parecia uma história de amor se transformou, na verdade, em uma grande confusão. Após a empresária e cirurgiã-dentista Maria Reis se declarar para Manoel Gomes nas redes sociais, o dono do hit "Caneta Azul" veio a público esclarecer que não tem nada com ela. Na manhã desta quarta-feira (4), ele negou veementemente que seja namorado ou noivo da morena, ressaltando que esteve pouco tempo com ela.

Vivido de forma intensa, ao ponto do famoso chamá-la para ficar na sua casa, o período serviu, como ressalta Gomes, para ele estranhar as reais intenções da moça. Segundo o músico, Maria fez uma série de perguntas intrusivas sobre a vida dele, incluindo sobre suas finanças e suas contas bancárias. O maranhense esclareceu que comprou duas alianças, não como um compromisso de noivado, mas como uma demonstração de carinho.

Veja também

"Estão rolando umas notícias falando que eu estava noivo da Maria. Negativo. Eu não estava noivo dela e nem estou. (...) Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma pra mim e uma pra ela. Mas não era de noivado", explicou ele para, em seguida, enfatizar: "Ela foi embora. Como ela estava com muita pergunta sobre o que eu tinha, eu fiquei fora dela. Eu não quis nada com ela. Desejo tudo de bom para ela e para a família dela".

Nos stories do Instagram, depois do relato de Manoel Gomes, Maria apareceu chorando e se pronunciou rapidamente no início da tarde desta quarta-feira (4): "Gente, eu simplesmente não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, ligou pra minha mãe, minhas amigas, todo mundo, está me fazendo passar de palhaça, interesseira, farsa, marketing. Eu preciso tomar remédio, eu estou sozinha. Minha família está longe, no Jalapão, moro sozinha em Palmas. Não tenho estrutura psicológica pra falar com vocês agora" desabafou.

A polêmica envolvendo os dois gerou ainda mais debates e comentários, com alguns seguidores questionando a autenticidade do relacionamento e levantando a possibilidade de que tudo não passou de uma jogada de marketing.