Noiva do autor de “Caneta Azul” é chamada de interesseira e rebate críticas

Manoel Gomes, famoso pelo hit "Caneta Azul", surpreendeu os fãs ao anunciar o noivado com a cirurgiã dentista Maria Reis. No entanto, logo depois da notícia, a morena vem recebendo muitos comentários maldosos por parte dos internautas, que acusam a mulher de ser interesseira.

Após o cantor e compositor apresentar a sua futura esposa no último sábado (23), diversas críticas começaram a surgir na internet. Em seu perfil no Instagram, a moça já deixou claro que não está preocupada com comentários das pessoas.

“É sobre quem me dá valor, quem quer estar comigo. Me importo com quem se importa comigo, cada um fala do que o coração está cheio. Uns falam de amor, outros de ódio. Que saibamos perdoar e orar por quem nos calunia e ataca sem saber nossa essência, caráter e índole. Que Deus lhe dê bênçãos de acordo com seu coração, pensamento e agir…”, escreveu a noiva de Manoel Gomes. Em seguida, completou: “Tudo no tempo de Deus. Não deixe de ser feliz pelo julgamento e críticas dos outros. A vida é agora!!! Vamos ser felizes e cada um cuidar dos seus sentimentos”.

Críticas

A maioria do público nas redes sociais criticou a dentista. Ao anunciar o noivado, o perfil "Alfinetei", no Instagram, comentou: "Eita como ama $$$$" o que repercutiu bem entre os internautas. “Eu pensei e sei que você também pensou…”, opinou um. "Calma gente, ela só vai montar a clínica dela e cair fora, tudo calculado kkk", disse outra pessoa. “É difícil de Credicard, mas foi amor à primeira Visa”, brincou outro. “Como pode umas meninas bonitas se sujeitar a certas situações…” e “Se a caneta é azul e o cartão é black o amor é lindo”, afirmaram também.

O rei do meme, Manoel Gomes, ficou conhecido em todo o Brasil por sua canção “Caneta Azul”, e se tornou um fenômeno da internet, atraindo celebridades como Tirulipa, Solange Almeida, João Gomes e Ivete Sangalo.